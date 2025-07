Nel nuovo Tunnel di Tenda 9.600 veicoli in tre giorni

Nel cuore delle Alpi, il nuovo Tunnel di Tenda ha già registrato un passaggio record con 9.600 veicoli in soli tre giorni. Dopo la riapertura del 28 giugno, i numeri testimoniano l’entusiasmo e la fiducia degli utenti, confermando l'importanza strategica di questa nuova arteria. Con una media di oltre 175 veicoli all’ora, il tunnel si conferma come un elemento cruciale per il traffico transalpino. A questo ritmo, le prospettive sono promettenti...

Sono 9.600 i veicoli transitati nei primi tre giorni di apertura del nuovo Tunnel di Tenda, che ha riaperto il 28 giugno, dopo l'inaugurazione del giorno precedente. Il dato complessivo dei veicoli transitati ieri, lunedì 30 giugno, nel nuovo tunnel raggiunge le 1.406 unità con una media di oltre 175 veicoli l'ora, a fronte dei circa 8.200 passaggi registrati complessivamente nelle giornate di sabato 28 e domenica 29. A riferirlo è l' Anas, che spiega come nel dettaglio, tra le 6 e le 9 di ieri sono transitati complessivamente 365 veicoli, di cui 260 dall' Italia in direzione Francia e 105 dalla Francia in Italia.

