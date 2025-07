Chivu alla prima occasione di peso si scopre conservatore

Chivu, noto per il suo stile dinamico e innovativo, sembra aver adottato un approccio più cautelativo nella sua prima grande occasione, gli ottavi del Mondiale per Club con il Fluminense. Un sorprendente cambio di rotta che ha influenzato non solo le scelte in campo, ma anche l’andamento della partita. La domanda sorge spontanea: sarà stato solo un episodio isolato o il segnale di una nuova fase nella sua gestione?

Inter-Fluminense ha visto Chivu fare scelte conservative a livello di uomini, che poi hanno avuto un riflesso anche in termini di gioco espresso. SCELTE CONSERVATIVE – Abbiamo detto come Chivu sia un allenatore in perenne movimento, per così dire, che ama cambiare uomini e tattiche. Arrivato però agli ottavi del Mondiale per Club col Fluminense, cioè alla sua prima partita di peso in carriera, si è riscoperto insolitamente conservatore. Sia a livello di scelte che come idee di gioco. UOMINI CONFERMATI – Partiamo dagli uomini. Tra la sfida col River e quella col Fluminense Chivu ha cambiato solo due giocatori. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu alla prima occasione di peso si scopre conservatore

