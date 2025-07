Il campionato italiani di Drifting torna a Prato | due giorni di evoluzioni al volante

Il campionato italiano di drifting torna a Prato, portando due giorni di emozionanti evoluzioni al volante. Venerdì 4 e sabato 5 luglio, il piazzale di viale Marconi si trasformerà in un palco di adrenalina e spettacolari manovre, confermando Prato come capitale italiana di questa affascinante disciplina. Dopo il successo delle edizioni precedenti, quest’anno promette di essere ancora più spettacolare: non perdere l’occasione di vivere questa adrenalina su quattro ruote!

Prato, 1 luglio 2025 - Si terrà venerdì 4 e sabato 5 luglio la due giorni pratese dedicata al Drifting. Nel piazzale di viale Marconi, area Fiera, è infatti in programma la seconda prova del campionato italiano di specialità , organizzata da D-Race in collaborazione con l' Automobile Club di Prato. Il Drifting sbarca in città per il terzo anno consecutivo: dopo il successo della coppa organizzata nel 2023 e del campionato 2024, quest'anno arriva un'altra data del campionato italiano che decreterà i migliori piloti su scala nazionale. A rendere ancora più accattivante l'appuntamento pratese è il fatto che si tratti dell'unica tappa a svolgersi al di fuori di un autodromo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il campionato italiani di Drifting torna a Prato: due giorni di evoluzioni al volante

In questa notizia si parla di: campionato - drifting - prato - giorni

Il GasBas team scalda i motori: ottimo esordio al campionato italiano di drifting - Il GasBas Team è pronto a conquistare il podio nel campionato italiano di drifting! Con un esordio da urlo al circuito “Le Colline”, il pilota lecchese Francesco Giori, fresco vincitore del campionato europeo, ha dimostrato che la passione per il motorsport non conosce confini.

Dopo le emozioni della 1000 Miglia… si resta col piede sull’acceleratore! Il 4 e 5 luglio Prato torna protagonista del mondo motorsport con il Round 2 del Campionato Italiano Drifting 2025 Due serate ad alta tensione, tutte in notturna, tra derapate, motori Vai su Facebook

Il campionato italiani di Drifting torna a Prato: due giorni di evoluzioni al volante; Grande spettacolo al Round 1 del Campionato Italiano Drifting 2025; Campionati e Trofei ACI Sport Settore Off Road & Cross Country Rally: ufficializzati i Calendari 2025.

Il campionato italiani di Drifting torna a Prato: due giorni di evoluzioni al volante - Appuntamento venerdì 4 e sabato 5 luglio in viale Marconi al piazzale Fiera con i migliori piloti su scala nazionale ... Si legge su lanazione.it

Le gare. Atletica Prato al top. Ecco gli ultimi risultati - Ad Ancona, l’Atletica Prato aveva schierato un paio di settimane fa una formazione femminile già capace di conquistare la ... lanazione.it scrive