Prato, una delegazione di allevatori australiani in visita a Manifattura Tessile Toscana.

Prato, 1 luglio 2025 - Una delegazione australiana di allevatori legati al gruppo Fox & Lillie, azienda fondata nel 1948, specializzata nel settore della lana, è stata in visita ieri pomeriggio allo stabilimento di Manifattura Tessile Toscana. E' stata l'occasione per una ventina di allevatori provenienti da ogni parte dell'Australia per vedere da vicino come viene impiegata la lana importata in Italia da Mtt, l'azienda del distretto tessile pratese guidata da Carla Pacini ed Enrico Reali, specializzata in tessuti da capo spalla, riconosciuta in tutto il mondo per il tessuto in lana cotta. La delegazione ha toccato con mano i tessuti di Manifattura Tessile Toscana, ha visitato lo stabilimento aziendale e infine l'ultima tappa c'è stata nello showroom aziendale dove gli allevatori hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima i tessuti che saranno portati a Milano Unica dall'8 al 10 luglio.