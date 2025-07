Beautiful streaming replica puntata 1° luglio 2025 | Video Mediaset

Non perdere l’appuntamento con Beautiful, la soap americana che appassiona milioni di spettatori ogni giorno. Oggi, martedì 1° luglio 2025, un nuovo episodio ci presenta emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Se hai perso qualche momento o desideri rivedere le puntate inedite trasmesse da Canale 5, il video Mediaset ti permette di rivivere tutto in streaming, comodamente da casa tua. Continua a leggere e scopri come non perderti nemmeno un istante della saga di Forrester!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 1° luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, dopo aver saputo che Eric, suo padre, sta per essere operato, Bridget ottiene da Finn il permesso di fargli da assistente in sala operatoria. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 1° luglio 2025 | Video Mediaset

