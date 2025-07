Choc in spiaggia scatta il fuggi fuggi dei bagnanti | cos’è successo VIDEO

Un calore insopportabile e improvvisi choc in spiaggia scatenano il panico tra i bagnanti: il video di un fuggi fuggi collettivo sta facendo il giro del web. L’ondata di caldo estremo che investe l’Europa meridionale sembra uscita da un film di fantascienza, con record di temperature e fenomeni atmosferici mai visti prima. La situazione è critica e richiede attenzione: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Un'ondata di caldo estremo sta colpendo l'Europa meridionale, generando fenomeni atmosferici che sembrano usciti da un romanzo di fantascienza. In Francia, le temperature hanno raggiunto livelli record, descritti dagli esperti come "mai registrati" prima. Le temperature, che in alcune regioni superano i 40 gradi, sono accompagnate da eventi meteorologici insoliti che stanno interessando l'intero bacino del Mediterraneo. Leggi anche: Malore per il caldo estremo, crolla sul marciapiede e muore così Caldo record in Europa. In Spagna e lungo le coste mediterranee, i valori termici hanno raggiunto picchi storici, spinti da un anticiclone africano che porta aria calda dal Sahara.