Lanazione.it - Ampliamento dell’autostrada A1, procedono i lavori: avanti per concludere entro il 2027

Firenze, 16 febbraio 2025 – Iper il completamento della terza corsia dell’A1 vannosu due fronti. A nord di Firenze prosegue l’adeguamento delle carreggiate nord in modo da avere 4 corsiela fine del. E la stessa data è prevista per il completamento del tratto da Firenze Sud–Incisa. In questi due anni di lavoro ci saranno tante tappe a segnare gli avanzamenti che Autostrade per l’Italia ha pianificato con scrupolo per tutto il periodo in modo da tenere insieme i progressi neicon la fluidità del traffico in quella che è la spina dorsale della viabilità italiana. Abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici della società autostradale per capire le modalità di lavoro e avere l’indicazione dei tempi di realizzazione. Nel tratto verso Incisa l’opera più imponente è la nuova galleria San Donato di 923 metri.