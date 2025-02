Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 febbraio: Helene scopre la verità su Werner

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 17 al 21? Le tramedella soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle nuova settimana riflettori puntati su, che mentre programma un viaggio in Sudafrica riceverà una notizia sconvolgente., trame al 212025cerca di dissuaderedal suo proposito di partire per il Sudafrica e – al tempo stesso – incalza André spingendolo a rivelare alla donna tutta la. Quest’ultimo però non sembra riuscire a trovare il coraggio per confessare alla fidanzata di avere un’altra relazione.Aiutato da Robert,racconta tutto alla Richter, poco prima che lo stesso André trovi il coraggio di dirle tutto al telefono.