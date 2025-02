Inter-news.it - Esposito brilla ancora e l’Inter se lo gode! Altro gol per il talento dello Spezia

Francesco Piocontinua are in Serie B e a trascinare lo. Nel match in corso contro il Modena, il giovane attaccante in prestito dalha siglato il gol del vantaggio per i liguri.GOL – Francesco Piocontro il Modena ha segnato il gol numero 13 in questa stagione in Serie B, in appena 23 giornate. Il gol del vantaggio per loè arrivato grazie a un’azione ben orchestrata sulla sinistra. Reca si è inserito in area di rigore dopo un triangolo perfetto, mettendo in mezzo un pallone preciso per, che si è fatto trovare puntuale all’appuntamento con il gol. Dopo un primo tentativo non andato a segno, alla seconda occasione il giovane bomber non ha sbagliato, battendo il portiere avversario e sbloccando il risultato. Nonostante il vantaggio, lonon è riuscito a chiudere il primo tempo in testa.