Juve Inter dubbio in difesa per Inzaghi | la probabile formazione

di Redazioneinper: laverso il derby d’Italia. Le ultimeAncora pochi giorni e poi sarà tempo di big match in quel dell’Allianz Stadium di Torino, teatro della sfida tra, valida per la 25a giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questo potrebbe essere lascelta da Simoneper il derby d’Italia:VERSO– «Ieri Marko Arnautovic, come Thuram, non si è allenato in gruppo, ma a circondare l’austriaco c’è la stessa fiducia: dovrebbe partire anche lui per Torino, probabilmente accomodandosi in panchina. L’unico verodiè in:un ritorno di De Vrij da titolare o la conferma di Acerbi, dopo l’ottima provacon la Fiorentina?»(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.