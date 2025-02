Mistermovie.it - Mister Movie | The Resurrection of the Christ: Mel Gibson Pronto a Iniziare le Riprese del Sequel

Dopo anni di attesa e continui rinvii, sembra che Theof the, ilde La Passione di Cristo, sia finalmentea entrare in produzione. Secondo recenti aggiornamenti, lepotrebberogià nelle prossime settimane, con un'uscita prevista per il Venerdì Santo del 2026, precisamente il 3 aprile.di La Passione di Cristo 2 in Tre Paesi e Ritorno del Cast OriginaleUn'agenzia di stampa italiana ha rivelato che Melsarà in Italia il prossimo aprile, precisamente nella provincia di Matera, per girare alcune scene del film. Production Weekly ha inoltre confermato che lepartiranno a marzo e si svolgeranno tra Italia, Messico e Malta.Tra gli attori che riprenderanno i loro ruoli ci sono Jim Caviezel, nuovamente nei panni di Gesù, Maia Morgenstern nel ruolo di Maria e Francesco De Vito in quello di Pietro.