Repubblica.it - Cade in carcere a Lecce, per il medico sta bene: muore per ematoma interno pochi giorni dopo

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti per far luce sul decesso di Massimo Calò, detenuto a Borgo San Nicola a. La famiglia: “Stava male ma non sono stati disposti accertamenti finché duenon è svenuto. Ma era troppo tardi”