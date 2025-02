Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Marotta chiede aiuto a Oaktree, le parole di Riso su Frattesi, la data dell’arrivo di Sucic a Milano

Leggi su Internews24.com

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppee il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– SABATO 8 FEBBRAIOUltimissime– VENERDI’ 7 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 6 FEBBRAIOUltimissime– MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIOUltimissime– MARTEDI’ 4 FEBBRAIOUltimissime– LUNEDI’ 3 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 2 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– SABATO 8 FEBBRAIOAsensio Milan, l’ex obiettivo dell’potrebbe approdare nel club rossonero a giugno? Gli scenariIlè sempre ricco di sorprese, e questa volta è il nome di Marco Asensio che fa parlare di séNico Paz, il presidente del Como gela i nerazzurri: ecco il piano per il futuro dell’argentinovistato da Calcio e Finanza, Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato così rispondendo anche ad alcune domande legate ad Erick Thohir e a Nico PazBuchanan Villarreal, prima convocazione per l’ex: il canadese in campo contro il Las Palmas? Le ufficialiArriva la prima convocazione per Tajon Buchanan con il Villarreal.