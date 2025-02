Internews24.com - Elmas sull’ex Inter: «È un mito, mi porto dietro i suoi consigli»

di Redazione, le parole del nuovo giocatore del Torino nei confronti dell’ex attaccante nerazzurro: ecco chi è In occasione della sua presentazione con il Torino,ha rivelato che uno dei fattori chiave per il suo trasferimento è stata la possibilità di mettersi in gioco in un contesto competitivo come quello della Serie A, ma anche il richiamo della storia e della tradizione che il Torino rappresenta. L’ex Napoli, inoltre, ha anche citato una vecchia gloria dell’, Goran Pandev, dichiarando quanto questa figura sia stata per lui e per tutta la Macedonia un punto di riferimento.LE PAROLE DI– «Arrivo portandomidi Pandev che, tra l’altro, è stato anche mio compagno in nazionale. Unper tutti noi macedoni, oltretutto adesso è anche direttore delle squadre nazionali.