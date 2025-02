Juventusnews24.com - Brambilla punta la sfida al Benevento: «In Serie C niente è scontato, stiamo progredendo sotto questi aspetti. Nella gara di domani…»

di Redazione JuventusNews24laalin programma domani: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Next Gen in vista del matchMassimo, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia del match diC contro il.COME PROCEDE IL PERCORSO – «lettura delle partite, delle varie situazioni: per esempio nell’ultima, nelle fasi in cui siamo stati costretti a difendere, lo abbiamo fatto bene e con ordine, rischiando poco. C’è stato però un bell’approccio alla, su un campo difficile, si vede cheacquisendo consapevolezza e sappiamo di potercela giocare con tutti: questo era il nostro obiettivo da raggiungere, adesso dobbiamo essere ancora più bravi a far svoltare la partita dalla nostra parte, perché in, c’è un grande equilibrio».