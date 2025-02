Davidemaggio.it - Ora o Mai Più 2025 canta Sanremo

Anche Ora o Mai Piùil Festival di. Nel corso della quinta puntata del talent show, in onda domani sera in prima serata su Rai1, Marco Liorni avrà modo di parlare della kermesse canora, in programma dall’11 al 15 febbraiodal Teatro Ariston, attraverso una manche speciale. A differenza degli precedenti appuntamenti, la quinta puntata di Ora o Mai Piùsarà infatti divisa in tre manche. Nelle prime due le otto ‘vecchie glorie’ canteranno insieme ai loro coach, con la seconda manche dedicata ai brani del Festival di. Infine, nella terza si esibiranno insieme ai concorrenti, con dei duetti inediti, Amedeo Minghi e Ivana Spagna, entrambi già ospiti nella seconda edizione. Il meccanismo sarà quello delle sfide musicali, sperimentato nelle scorse settimane.La gara di Ora o Mai Piùper decretare il vincitore è sempre più accesa: sabato scorso, la vittoria di puntata è andata a Loredana Errore, anche se Pierdavide Carone si è imposto nuovamente come il più votato del pubblico social.