Finanziato il Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada promosso dal Comune di Paupisi

Un entusiasmo contagioso si diffonderà nelle strade di Paupisi e dei comuni limitrofi grazie al finanziamento regionale per il “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada”. Sei eventi imperdibili, che uniscono gusto, arte e tradizione, animeranno il territorio e attrarranno visitatori da ogni dove. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze locali e vivere momenti di allegria e cultura. E questa è solo l’inizio di un’esperienza che promette di lasciare il segno.

Comunicato Stampa Il progetto coinvolge anche Ponte, San Lorenzo Maggiore, Torrecuso, San Lupo e Vitulano per promuovere il territorio attraverso sei eventi “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada” è il titolo del progetto ammesso a finanziamento dalla Regione . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Finanziato il “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada” promosso dal Comune di Paupisi

In questa notizia si parla di: festival - sapori - artisti - strada

Arte, musica e sapori: ritorna l'appuntamento con il Festival della fantasia - Arte, musica e sapori si uniscono nella quinta edizione del Festival della Fantasia, dal 29 al 31 maggio a Ferrara.

BREAKING NEWS! Il ristorante Alla Torre Valvasone per la prima volta sarà presente ad ARTI E SAPORI - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLO SPETTACOLO DI STRADA. E' un vero onore avere con noi questo locale storico di Valvasone. Ci vediamo a Z Vai su Facebook

Paupisi, ammesso a finanziamento il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada’; Borgo Palazzo, torna la festa: una domenica tra shopping, sapori e artisti di strada; Sapori, musica e colori: a Conversano torna la 'festa delle ciliegie'.

Paupisi, ammesso a finanziamento il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di strada’ - “Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada”, è il titolo del progetto ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi turistici cul ... Scrive ntr24.tv

Artisti di strada in Campidoglio: in arrivo il Buskers Festival di Roma - Presentato il Roma Buskers Festival 2025, manifestazione di artisti di strada, in scena al Porto Turistico di Roma dal 4 luglio. Segnala msn.com