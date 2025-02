2anews.it - Aggressione a Borrelli all’ospedale San Giovanni Bosco: 3 condanne

Due donne e un uomo sono stati condannati in primo grado a Napoli per l’all’allora consigliere regionale della Campania e attuale deputato Francesco Emilionel parcheggio dell’ospedale San. Sono stati condannati in primo grado a Napoli le due donne e l’uomo che nell’estate del 2020 aggredirono l’allora consigliere regionale della Campania .