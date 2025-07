WWE | Evolution riserverà delle sorprese

un certo riserbo sulle superstar presenti, alimentando così l’aspettativa tra i fan di tutto il mondo. WWE Evolution promette di essere un evento imperdibile, ricco di emozioni e sorprese, che potrebbe rivoluzionare il modo di vedere lo sport-entertainment femminile. Non resta che scoprire insieme quali sorprendenti momenti ci riserverà questa notte indimenticabile, lasciandoci catturare dalla magia del wrestling al femminile.

La seconda edizione del PLE tutto al femminile, WWE Evolution è ormai alle porte, l’ evento si terrà domenica notte in quel di Atlanta nello stato della Georgia, molti sono i match già ufficializzati, e molte sono le superstar che prenderanno parte a questo show, ma, come annunciato da Bryan Alvarez a Wrestling Observer Live, allo show ci saranno anche nomi appartenenti alla TNA e ad altre federazioni. La sensazione, è che la WWE abbia tenuto conto delle critiche mosse nelle ultime settimane riguardo la promozione di Evolution e stia pensando di ampliare la card solita per i PLE, dai 4-5 match classici, dovremmo assistere, addirittura a 7-8 match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net