Buchanan c’è base d’intesa tra Sassuolo e Inter! I dettagli

L’Inter si prepara a chiudere un’operazione importante con il Sassuolo, portando in maglia neroazzurra Tajon Buchanan. L’esterno canadese, desideroso di continuità e di crescita, potrebbe presto approdare nel massimo campionato italiano. Il suo talento e le esperienze recenti in Spagna lo rendono una pedina interessante nel mercato estivo. Con un’intesa ben avviata tra i due club, le prossime ore saranno decisive per definire i dettagli di questa nuova avventura.

L’Inter sta per chiudere la cessione anche di Tajon Buchanan. L’esterno canadese rimarrà in Serie A, base d’intesa con il Sassuolo. I dettagli da Alfredo Pedullà. CRESCITA – Tajon Buchanan non rimarrà molto probabilmente all’ Inter. L’esterno ha bisogno di giocare e di farlo con continuità come fatto con il Villarreal negli ultimi mesi di questa stagione. In Spagna ha trovato spazio, ha fatto bene e ha vissuto giornate da ricordare come quella in cui ha segnato un gol a Montjuic contro il Barcellona. I minuti in campo lo hanno aiutato a superare definitivamente l’infortunio alla tibia di un anno fa preciso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan, c’è base d’intesa tra Sassuolo e Inter! I dettagli

