Via Matteotti riduzione dell' intervento Via i due alberi all' esame risultano pericolosi

La riqualificazione di Via Matteotti a Spinea si sta concretizzando con un intervento mirato a migliorare la sicurezza e l’estetica della zona. Dopo l’esame dei due alberi pericolanti, si è deciso di ridurre l’intervento, rispettando i limiti di budget di 900.000 euro stabiliti dal Comune. Grazie a una perizia dettagliata elaborata dal direttore dei lavori, l’obiettivo è completare il progetto con efficacia, garantendo un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

Riqualificazione di via Matteotti a Spinea: la perizia, elaborata dal direttore dei lavori sulla base delle indicazioni fornite dalla giunta comunale nel gennaio 2025, ha l'obiettivo di completare, per quanto possibile, l'intervento nei limiti dell'importo stanziato dal Comune, pari a 900.000.

