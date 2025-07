Un morto e due feriti nello scontro frontale tragedia a Lastra a Signa

Una tragica tragedia scuote Lastra a Signa: un frontale tra due auto sulla via Vecchia Pisana-via di Rimaggio si è trasformato in una perdita devastante, con un morto e due feriti gravi. La comunità si stringe nel dolore mentre le forze dell'ordine indagano sulle cause di questo terribile incidente. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, e si attende una risposta efficace per prevenire future tragedie.

Lastra a Signa (Firenze), 10 luglio 2025 – Un incidente gravissimo, quello avvenuto intorno alle 21,30 a Lastra a Signa su via Vecchia Pisana-via di Rimaggio, la strada che da Lastra conduce a Malmantile. Nello scontro frontale tra due auto, una Dacia Duster e una Mini, si contano un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, la Duster procedeva in direzione Lastra a Signa e la Mini in senso opposto, verso Malmantile: per cause ancora da chiarire, le due auto si sono scontrate frontalmente. Un urto terribile, tanto che le due persone a bordo della Mini sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un morto e due feriti nello scontro frontale, tragedia a Lastra a Signa

