Beppe Frattaroli in concerto a Manoppello domenica 13 luglio

Preparatevi a vivere un'esperienza unica: domenica 13 luglio, nel suggestivo scenario di Manoppello, Beppe Frattaroli incanterà il pubblico con il suo spettacolo ‘Liberi nella trappola – aperti alla speranza’. All’interno della rassegna “Manoppello sotto le stelle”, l’artista ci condurrà in un viaggio emozionale tra parole e suoni, esplorando le sfumature dell’animo umano con intensità e delicatezza. Non perdete questa occasione di lasciarvi coinvolgere da un evento che promette di toccare il cuore di tutti.

MANOPPELLO – Nell'ambito della rassegna "Manoppello sotto le stelle", promossa dal Comune di Manoppello, il poliedrico artista Beppe Frattaroli porterà in scena lo spettacolo 'Liberi nella trappola – aperti alla speranza', un percorso tra parole e suoni che indaga con intensità e delicatezza i movimenti dell'animo umano. Già rappresentato in numerose città italiane, lo spettacolo

viaggio emozionante attraverso storie di speranza e introspezione, accompagnato dalle sue musiche coinvolgenti.

