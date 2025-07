Sassuolo Pinamonti parte con la squadra in ritiro ma il suo futuro potrebbe essere in Premier | le ultime

Andrea Pinamonti si prepara a partire con il Sassuolo per il ritiro estivo, ma il suo futuro potrebbe scrivere un capitolo in Premier League. Con una stagione convincente al Genoa, le voci di mercato si intensificano e la società neroverde valuta attentamente le alternative. Resta da scoprire se il talento classe ’99 continuerà a brillare in Italia o volgerà lo sguardo verso nuove sfide all’estero, lasciando aperto un mondo di possibilità .

Dopo una stagione positiva con il Genoa – chiusa con 11 gol in 37 presenze – l'attaccante classe '99

Sassuolo, Pinamonti: Brentford e West Ham hanno chiesto informazioni ai neroverdi - I due club di Premier League avrebbero chiesto informazioni al Sassuolo per il classe 1999, che la scorsa stagione ha giocato in Serie A ... Lo riporta sport.sky.it