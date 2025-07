Modric saluta il Real | Finisce un' epoca gloriosa Madrid la mia seconda casa Ora c' è il Milan

L'addio di Modric al Real Madrid segna la fine di un’epoca leggendaria, un viaggio ricco di successi e emozioni. Dopo 13 stagioni e 28 trofei, il campione croato si prepara a scrivere un nuovo capitolo, questa volta in maglia rossonera. La sua partenza lascia un vuoto nel cuore dei tifosi blancos, ma anche tanta attesa per le avventure che lo attendono al Milan. Il suo passato glorioso si trasforma ora in un brillante futuro.

Il 39enne campionissimo croato lascia il Real con 28 titoli in 13 stagioni da attore protagonista degli innumerevoli trionfi blancos: "Viaggio indimenticabile, vado via felice". A breve l'ufficializzazione del trasferimento in rossonero.

Real Madrid, addio di Modric al Bernabeu: quale futuro per l’ex Pallone d’Oro? Ecco la sua volontà - Luka Modric ha concluso il suo incredibile viaggio al Real Madrid, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi.

