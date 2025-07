Milazzo trovato uomo morto in un sacco

Una scena inquietante a Milazzo: un uomo trovato senza vita in un sacco di plastica lungo via Capuana, vicino a Ponente. La scoperta ha allertato le forze dell'ordine e scatenato un'ondata di domande sulla vicenda. Le autoritĂ stanno indagando per chiarire i dettagli di questo tragico episodio. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperĂ questa inquietante indagine.

22.55 Il cadavere di un uomo, riposto dentro a un sacco di plastica, è stato rinvenuto in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo, in provincia di Messina. A segnalare alla polizia che nella strada alle spalle di un ristorante c'era il corpo sono state alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia L'area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Sul posto il procuratore e il medico legale.Strada chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Milazzo, trovato il cadavere di un uomo in un sacco - Una scena inquietante scuote Milazzo: il ritrovamento di un cadavere in un sacco ha suscitato immediatamente sospetti e interrogativi nella comunitĂ .

