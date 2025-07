Calciomercato Juve Comolli e Scanavino non demordono! Vogliono acquistare quel giocatore a titolo definitivo | il rilancio sull’offerta si basa su quella proposta respinta dal club d’appartenenza! Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Comolli e Scanavino decisi a portare a Torino Francisco Conceicao, nonostante la resistenza del Porto. La trattativa si fa sempre più calda, con offerte e rilanci che segnano il passo di un'operazione strategica per rinforzare i bianconeri. La pressione cresce e l'obiettivo è chiaro: portare a casa il talentuoso esterno. La sfida ora si gioca sugli ultimi dettagli, ma la volontà dei dirigenti è ferma.

Calciomercato Juve, la dirigenza bianconera è fortissima su quel giocatore: vuole acquistarlo senza se e senza ma. Tuttavia, va battuta quella resistenza. La Juventus è al lavoro sul calciomercato e sta cercando di finalizzare l’acquisto di Francisco Conceicao, attualmente di proprietĂ del Porto. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, i contatti tra la Juve e il club portoghese sono aumentati recentemente, con le due squadre che stanno discutendo i dettagli del trasferimento. La Juventus ha giĂ avanzato un’offerta iniziale di circa 22 milioni di euro. Ecco il punto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli e Scanavino non demordono! Vogliono acquistare quel giocatore a titolo definitivo: il rilancio sull’offerta si basa su quella proposta respinta dal club d’appartenenza! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - giocatore - comolli

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#Primapagina #Tuttosport 10/07/2025 #Sancho #Xhaka #Conceicao #KoloMuani #Weah #Juve #Juventus #calciomercato #Sinner #Comolli #McKennie #DouglasLuiz #MercatoJuve #Jupensiero Vai su Facebook

#Comolli attenziona quel difensore della #Juve Lo voleva giĂ in quel periodo Vai su X

Juventus, contatto Comolli-David: nessuno accontenta le sue richieste, apertura ad abbassarle; Juve-David, primo contatto in serata: ecco com'è andato; La Juve vuole altri Yildiz: i piani di Comolli per Ben Seghir e Moore.

Disastro Juve tra Comolli e rescissione Vlahovic: “Succursale del Milan” - Critiche sulla situazione in casa bianconera, sull'operato del nuovo dirigente, i rapporti con il Diavolo e la posizione dell'attaccante ... Si legge su calciomercato.it

Calciomercato Juve: 7 colpi per Tudor! I nomi della rivoluzione di Comolli - Non si tratta di un numero a caso, partorito in virtù di chissà quale riferimento religioso o trascendental ... Secondo tuttosport.com