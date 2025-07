Rieti rivolta in carcere | incendi e violenze 6 agenti finiti in ospedale

Una notte di tensione e caos scuote Rieti, dove una rivolta nel carcere ha portato a incendi e violenze, lasciando sei agenti feriti e ricoverati in ospedale. La situazione si è rapidamente intensificata, con le fiamme che hanno avvolto la sala ricreativa e il fumo che ha saturato l'intera struttura, alimentando un clima di emergenza e preoccupazione. Ecco cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa grave escalation.

Secondo quanto si apprende, sembra che i detenuti abbiano appiccato un incendio nella sala ricreativa del carcere. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente e il fumo ha invaso tutte le sezioni dell'istituto penitenziario.

