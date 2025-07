Schianto auto-moto | morto sul colpo ragazzo di soli 19 anni

Un tragico incidente scuote Bedizzole: un giovane di soli 19 anni ha perso la vita in un drammatico scontro tra auto e moto. La tragedia si è consumata giovedì sera, lasciando la comunità senza parole e con il cuore pesante. In via XX Settembre, vicino al Bar La Nuova Vela, si è verificato un impatto devastante che ha portato alla perdita irreparabile di una giovane vita. Un dramma che invita a riflettere sulla sicurezza stradale e l'importanza di prudenza.

Gioved√¨ sera drammatico a Bedizzole, dove un giovane motociclista¬†ha perso la vita in un terribile incidente stradale.¬†La vittima √® un 19enne macedone residente a Padenghe. Erano le 18:50 in via XX Settembre, nei pressi del Bar La Nuova Vela, quando si √® verificato lo scontro tra una moto e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

