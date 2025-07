Silurata Mediaset nuova rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi | salta un’altra conduttrice

Mediaset si prepara a rivoluzionare ancora una volta il panorama televisivo con i suoi palinsesti per il 2025-2026, annunciando novità e sorprese che tengono tutti con il fiato sospeso. Pier Silvio Berlusconi, con determinazione, traccia la rotta di un intrattenimento più pulito e innovativo, mentre alcune conduttrici storiche vengono silurate per fare spazio a nuovi volti e idee. La stagione promette scintille: scopriamola insieme.

Mediaset ha ufficialmente alzato il sipario sui palinsesti per la prossima stagione televisiva 2025-2026, in un evento carico di annunci, promesse e qualche inattesa esclusione. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha illustrato le strategie dell’azienda per rafforzare l’offerta editoriale e puntare su un intrattenimento “più pulito”, come da linea intrapresa negli ultimi anni. In mezzo a ritorni confermati, new entry e qualche esperimento, non è passato inosservato un grande assente che ha fatto rumore. >> “Finita nel peggiore dei modi”. Tramonto tristissimo per la coppia di Canale 5: “Lei l’ha bloccato ovunque” Tra i tanti volti noti che torneranno a presidiare le fasce pregiate di Canale 5 e Italia 1, ci sono conferme che rassicurano e nuove scommesse che incuriosiscono. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: mediaset - pier - silvio - berlusconi

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

Mezza discesa in campo e svolta a Mediaset. Parla Pier Silvio Berlusconi ? L’articolo di Salvatore Merlo Jeans scuri (“sono la mia divisa, li indosso con l’abito da sempre”), blazer blu, cravatta blu berlusconiana a pois, camicia bianca con un colletto così larg Vai su Facebook

Incursione dell'Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi nel confronto politico. L'occasione, la presentazione dei palinsesti. Da lui la sferzata a Forza Italia, elogi all'esecutivo. Paolina Meli #GR1 Vai su X

Pier Silvio Berlusconi: «Ius Scholae non è priorità. Discesa in politica? No, per ora»; Pier Silvio Berlusconi: Continuiamo a credere nel nostro progetto - Mediaset - Serata con la stampa 2025 Video; Pier Silvio Berlusconi: “Ius scholae? Non è priorità. Renzi ha perso credibilità”.

Simona Ventura risponde a Pier Silvio Berlusconi, le prime parole sul nuovo Grande Fratello - La conduttrice ha commentato per la prima volta la sua nuova avventura al timone del GF, pronto a tonare alla versione nip in autunno: “Avanti insieme” ... libero.it scrive

Giambruno riappare in tv, festa scatenata dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi: “Me lo merito” - Tra brindisi al Gattinari, battute con i cronisti e frasi a effetto di Pier Silvio, Giambruno assapora con impudenza il ritorno in video per la nuova stagione. Come scrive libero.it