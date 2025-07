Dumfries e lo sfottò a Frattesi dopo l’operazione | Peccato che i piedi non siano stati operati – FOTO

Dumfries non perde occasione per lanciare una frecciatina a Frattesi, reduce dall’operazione di sports hernia. Con un tocco di humor, l’olandese scherza sulla richiesta di sistemare anche i piedi, lasciando i tifosi divertiti e incuriositi. In un mondo in cui le battute tra compagni di squadra diventano virali, questa simpatica gag aggiunge pepe alle vicende sportive dell’Inter. E il messaggio è chiaro: anche nei momenti difficili, l’ironia non manca mai.

Dumfries e lo sfottò a Frattesi dopo l’operazione: «Peccato che i piedi non siano stati operati». Il messaggio dell’olandese – FOTO. Dopo l’operazione di Sports Hernia bilaterale cui è stato sottoposto oggi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Davide Frattesi, centrocampista dell’ Inter, ha trovato il tempo per fare una battuta sul suo profilo Instagram. “ Ho chiesto di mettere a posto pure i piedi, ma non c’è stato niente da fare “, ha scritto scherzosamente Frattesi, in riferimento alla sua operazione. Un tono ironico che non è sfuggito al suo compagno di squadra, Denzel Dumfries, che ha prontamente risposto con una storia altrettanto giocosa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries e lo sfottò a Frattesi dopo l’operazione: «Peccato che i piedi non siano stati operati» – FOTO

