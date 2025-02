Viterbotoday.it - Via Menni off limits per due ore

Via San Benedettoa Viterbo: domani, 7 febbraio, divieto di circolazione e di sosta dalle 14,30 alle 16,30. Il provvedimento, emanato con apposita ordinanza del settimo settore, si rende necessario per consentire l'installazione di una autogru in prossimità della casa di cura Villa Rosa.