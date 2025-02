Calcionews24.com - Marino non ci sta: «Fabbri a Roma e Chiffi a Milano hanno arbitrato malissimo. Se non vengono dati due rigori, o almeno uno dei due…»

Leggi su Calcionews24.com

L’ex dg del Napoli, Pierpaolo, ha parlato duramente della classe arbitrale citando l’episodio del derby Milan Inter Pierpaolo, ex direttore generale del Napoli e dell’Udinese (tra le altre), si è espresso a Televomero, su i casi arbitrali che stanno facendo discutere in questa prima metà di campionato in Serie A. Il dirigente ha citato il .