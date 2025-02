Ilnapolista.it - Capello: «Gli scudetti con la Juve vinti sul campo. Eravamo più forti di tutti, non avevamo bisogno di Calciopoli»

Fabiosi è raccontato in una lunga intervista a Radio Serie A, in cui ha toccato diversi temi della sua carriera a partire, ovviamente, dal Milan.Leggi anche:: “Conceiçao non riesce a farsi seguire dalla squadra. Da qui il suo nervosismo”: «Ho rifiutato la Nazionale.»Fabioinizia l’intervista parlando del Milan:«Adriano Galliani è stato un direttore generale importantissimo per il Milan, per quello che ha fatto e per quello che è riuscito a essere nei momenti anche di difficoltà. Anche se quel Milan aveva più momenti felici che difficili. Lui è sempre stato comunque molto presente e capace, è uno dei dirigenti più capaci che io abbia mai conosciuto. Braida era quello che capiva di calcio, era l’unico che era in grado di andare a trovare i giocatori che vestendo la maglia del Milan non avevano paura di San Siro.