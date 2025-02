Iodonna.it - «Non ricevono più complimenti»

Leggi su Iodonna.it

«Sa chi è più infelice dopo i 40 anni? Le donne belle. Nonpiù». Raffaele Morelli non ha dubbi. E, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo psichiatra e psicoterapeuta lo dice senza tanti giri di parole. «La nostra cultura sta in superficie, ci obbliga a mostrarci felici. Siamo maschere di noi stessi: la tristezza le fa cadere», spiega. Felicità: 7 abitudini per stimolare naturalmente la serotonina X Leggi anche › La formula migliore per essere felici Raffaele Morelli, le donne belle dopo i 40 le più infeliciSecondo l’esperto, alla base dell’infelicità che colpisce le donne, soprattutto quelle belle e che superano i 40 anni, c’è la ricerca dell’approvazione di un certo status che deve arrivare dagli altri e dagli altri essere riconosciuto.