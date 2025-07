Processo P Diddy sentenza | condannato per trasporto di persone a fini di prostituzione ma assolto da accuse di traffico sessuale evita ergastolo

La sentenza del caso P. Diddy ha fatto finalmente luce su accuse che hanno tenuto banco nel mondo dello spettacolo. Il celebre rapper è stato condannato per il trasporto di persone a fini di prostituzione, ma assolto da altre imputazioni, evitando così l’ergastolo. La giuria ha riconosciuto la sua non colpevolezza per associazione a delinquere e traffico sessuale, segnando una svolta importante nel procedimento giudiziario. La verità emerge, lasciando spazio alla chiarezza e alla giustizia.

Il rapper era stato accusato di 5 capi d'imputazione: uno per associazione a delinquere e 2 per traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione. È stato dichiarato non colpevole delle accuse di associazione a delinquere e traffico sessuale Caso P. Diddy, arrivata la sentenza. La giuria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Processo P. Diddy, sentenza: condannato per trasporto di persone a fini di prostituzione ma assolto da accuse di traffico sessuale, evita ergastolo

