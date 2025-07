Ue studia sostegni a esportatori colpiti da dazi climatici Cbam

La recente proposta della Commissione europea sul nuovo sistema di dazi climatici mira a sviluppare sostegni efficaci per gli esportatori colpiti, garantendo un equilibrio tra tutela ambientale e competitività. Con l’introduzione di modifiche previste entro la fine dell’anno, si apre una fase cruciale per sostenere le imprese europee nell’affrontare questa sfida globale, preservando i loro mercati e favorendo una transizione verso un’economia più sostenibile. È fondamentale comprendere come queste misure influenzeranno il futuro del commercio europeo.

Roma, 2 lug. (askanews) – La Commissione europea ha annunciato, oggi a Bruxelles, che presenterà entro fine anno alcune ulteriori modifiche al regolamento che introdurrà, dal 2026, i “dazi climatici” all’importazione nell’Ue di cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Le modifiche mireranno a compensare gli esportatori europei che rischiano di essere sfavoriti, da questo dispositivo, nei confronti della concorrenza internazionale. Il meccanismo Cbam (sigla inglese dal titolo del regolamento, “Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alla Frontiera”) mira a imporre il pagamento dei “dazi climatici” compensativi alle importazioni di prodotti ad alta intensità di emissioni di carbonio, provenienti da paesi terzi in cui non si applica all’industria un regime di riduzione obbligatoria e di scambio delle emissioni analogo al sistema europeo Ets. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

