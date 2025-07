Così salviamo le albanelle da sfalci e mietiture | il racconto dell'emozionante progetto Lipu

Scopri come il progetto Lipu “Salviamo le Albanelle” sta facendo la differenza nella tutela di questa affascinante specie. Tra passione e dedizione, i volontari del GSCA combattono contro il rischioso destino di uova e piccoli, garantendo un futuro a questi rapaci minacciati. Enzo Cavalesi ci svela i traguardi raggiunti in questa battaglia di sensibilità e speranza. Continua a leggere per conoscere un esempio di impegno che fa volare alto il cuore della natura.

L'albanella minore, un magnifico uccello rapace, nidifica nei campi coltivati della Tuscia, dove uova e piccoli rischiano di essere falciati da trattori e mietitrebbie. Da venti anni i volontari del GSCA lavorano intensamente per proteggere i nidi dalla distruzione. Il coordinatore del progetto Enzo Cavalesi racconta Fanpage.it i preziosi risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: progetto - così - salviamo - albanelle

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto “OFF” del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio - Con l’estate, il rischio di incendi boschivi aumenta drammaticamente, specialmente nell’area mediterranea.

“Così salviamo le albanelle da sfalci e mietiture”: il racconto dell’emozionante progetto Lipu.