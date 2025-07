Omicidio Mastrapasqua condanna a 27 anni per Rezza | pm ne aveva chiesti 20

Omicidio Mastrapasqua, una sentenza che scuote l'intera comunità: il giudice ha condannato l'assassino a 27 anni di carcere, superando la richiesta del pubblico ministero di 20. La notte tra il 10 e l’11 ottobre scorso, Manuel Mastrapasqua fu brutalmente ucciso con una coltellata al petto durante un tentativo di rapina davanti alla fermata del tram. Una vicenda che evidenzia ancora una volta la violenza improvvisa e inaspettata della cronaca urbana.

Era la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso, era appena sceso dal tram e stava rientrando a casa alla fine del suo turno di lavoro in un supermercato, quando Manuel Mastrapasqua subì un'aggressione nei pressi di una fermata finendo ucciso con una coltellata al petto. Un'aggressione con l'obiettivo di rapinare delle cuffiette la vittima e che gli inquirenti hanno definito, "tanto violenta quanto fulminea". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Mastrapasqua, condanna a 27 anni per Rezza: pm ne aveva chiesti 20

Omicidio Mastrapasqua, Daniele Rezza: "Non volevo uccidere Manuel ma solo rapinarlo. Chiedo perdono alla famiglia" - In una drammatica testimonianza, Daniele Rezza si scusa con la famiglia di Manuel Mastrapasqua, affermando di aver agito nel tentativo di rapinare e non di uccidere.

