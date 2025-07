Firenze | temporale e tempesta di vento Alberi pericolanti anche nei comuni vicini Blackout | persone negli ascensori

Un cambio improvviso del clima ha trasformato un caldo estivo in una furiosa tempesta a Firenze e nelle zone circostanti. Alberi abbattuti, rami caduti e blackout hanno creato il panico tra residenti e operatori di emergenza. La città si è trovata a fronteggiare una vera e propria emergenza meteorologica, con cittadini intrappolati negli ascensori e vie bloccate. La situazione richiede attenzione immediata: ecco cosa sta succedendo in questa giornata turbolenta.

FIRENZE – Dal gran caldo a una pioggia violenta con tempesta di vento. Il tutto in poche ore, a Firenze, oggi 2 luglio 2025. Numerose chiamate ai vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami caduti e danni. causati da una sorta di tempesta di vento per una perturbazione che, dopo il grande caldo di questi giorni, .