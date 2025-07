Rugani Juventus l’agente allo scoperto | Gli elogi di Tudor fanno molto piacere Poi svela un retroscena di poco più di un mese fa

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus rimane avvolto da un alone di incertezza, nonostante gli elogi di Tudor abbiano infuso fiducia e ottimismo. L’agente del difensore ha recentemente fatto luce su un retroscena risalente a poco più di un mese fa, rivelando dettagli che potrebbero influenzare le decisioni dei bianconeri. La situazione è ancora in evoluzione: cosa riserverà il destino per Rugani? Restate con noi per scoprirlo.

: cosa ha detto. Il futuro di Daniele Rugani  alla Juve  è ancora incerto dopo la stagione passata in prestito all’ Ajax. Nonostante le difficoltĂ nell’imporsi come titolare nella formazione di Igor Tudor, l’interesse della Juve  per il difensore italiano non è mai venuto meno. Le recenti dichiarazioni del suo agente, Torcia, a , hanno confermato che la dirigenza bianconera ha sempre avuto l’intenzione di riaccogliere Rugani, anche in vista della partecipazione al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, l’agente allo scoperto: «Gli elogi di Tudor fanno molto piacere». Poi svela un retroscena di poco piĂą di un mese fa

In questa notizia si parla di: juventus - agente - scoperto - elogi

Van Aarle Juve, l’agente Miniero: «La trattativa è stata molto veloce, Shane voleva solo la Juventus. Ve lo racconto dentro e fuori dal campo» – ESCLUSIVA - Van Aarle, giovane talento olandese della Juventus Next Gen, è al centro di una trattativa lampo con l’agente Miniero.

Juventus, l’agente esce allo scoperto sul futuro: “Oggi posso dire questo”. L’annuncio - MSN - Rugani, l’agente Torchia apre al ritorno alla Juve: «È a disposizione». Da msn.com

Juventus, l’agente di Weah attacca: 'È una vergogna, gente che si comporta così per soldi’ - L’agente di Timothy Weah ha avuto parole dure per la Juventus che nei giorni scorsi aveva trattato la cessione dell’americano al Nottingham Forest ... Riporta it.blastingnews.com