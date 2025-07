L’isola che non c’è

L’isola che non c’è, seconda stella a destra… Vincenzo Calafiore, maestro delle fiabe, appartiene alla “forte razza dei sogni”. Con gli occhi pieni di meraviglia e il cuore intriso di magie, ha il dono di aprire le porte dell’altrove, quel mondo che più di ogni cosa desidera esplorare e abitare. È lui il custode di un universo incantato, pronto a condurci oltre il confine del possibile, verso l’infinito della fantasia.

seconda stella a destra . Di Vincenzo Calafiore Colui che scrive fiabe non solo per i bambini, è uno di quelli che appartiene alla “ Forte razza dei sogni “ ecco perché ci riesce. Ha in se il lascia passare per poter raggiungere l’altrove che più ama, quello in cui più di ogni altra cosa desidera raggiungere e rimanerci, più tempo possibile. Ha negli occhi la meraviglia. Nel cuore le chiavi per potersi addentrare nel mondo della fantasia,ecco cosa rende speciale chi ancora riesce a scrivere le fiabe, in questo mondo rovesciato, attraversato da mandrie di bufali e cinghiali che al loro passare lasciano solo rovine. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - L’isola che non c’è

In questa notizia si parla di: isola - forte - poter - passare

“Voi donne…”. Isola dei Famosi, il commento forte di Mario Adinolfi ad Alessia Fabiani - Nall’Isola dei Famosi, tensioni e conflitti continuano a caratterizzare il clima, coinvolgendo anche Alessia Fabiani.

L’Isola dei famosi è cominciato già da alcune settimane e dunque i naufraghi, complici anche le tante restrizioni e le lotte per la leadership, avvertono molto forte la nostalgia di casa. Vai su Facebook

Isola, Teresanna Pugliese scoppia in lacrime alla vista del marito Giovanni: Mi sei mancato ogni minuto; Cagliari, la Cisl sarda al Congresso: Ledda invoca un nuovo patto sociale per il riscatto dell'isola; Dove vanno in vacanza i vip in Italia, da Michael Jordan e David Beckham a Jeff Bezos e Mark Zuckerberg.

Isola dei Famosi, cosa è successo: Chiara Balistreri eliminata (e crolla), Omar Fantini leader, chi va al televoto - Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese sono i tre naufraghi al televoto, mentre la conduttrice spiega che in questa puntata i concorrenti che vinceranno la sfida non conquisteranno del ... Come scrive libero.it

Venezia, l’isola di Poveglia è di nuovo in vendita. E i cittadini riprovano a comprarla per farci un parco pubblico - Il Fatto Quotidiano - Dopo palazzi e altri beni pubblici passati in mani private, in laguna è la volta di Sant’Andrea – isola- Si legge su ilfattoquotidiano.it