Gaza oltre 170 ong chiedono chiusura Ghf | Alternativa mortale per distribuzione aiuti non protegge civili né soddisfa bisogni di base

Oltre 170 ONG, tra cui Save the Children, Amnesty International e Medici Senza Frontiere, si uniscono nell’appello urgente per la chiusura di Ghf, una fondazione israelo-americana coinvolta nella distribuzione di aiuti a Gaza. Le attuali modalità di distribuzione sono state accusate di mettere a rischio civili, causando la morte di oltre 500 palestinesi in meno di un mese. È ora di ripensare alle strategie che proteggano davvero le vite e i bisogni fondamentali dei civili.

Da Save the Children ad Amnesty international, da Medici senza frontiere a Oxfam. L'attuale sistema di distribuzione di cibo a Gaza avrebbe determinato la morte di 500 palestinesi in meno di un mese Oltre 170 ong chiedono la chiusura delle operazioni di Ghf, la fondazione israelo-americana ch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, oltre 170 ong chiedono chiusura Ghf: "Alternativa mortale per distribuzione aiuti, non protegge civili né soddisfa bisogni di base"

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - I recenti raid israeliani a nord della Striscia di Gaza hanno provocato oltre 60 morti, mentre le forze israeliane ordinano l'evacuazione dei porti yemeniti controllati dagli Houthi.

