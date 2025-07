Zeudi Di Palma frequenta un ragazzo? Lui interviene

Zeudi Di Palma, fresca di successi e progetti ambiziosi, è al centro di rumors che la vogliono impegnata con un ragazzo da mesi. Ma proprio lei interviene sui social per smentire le voci, chiarendo la sua situazione sentimentale. Tra traguardi professionali e incontri con i fan, la giovane si dimostra determinata a vivere la sua vita senza fraintendimenti. Leggi anche Rosalinda Cannavò fa delle nuove rivelazioni, emergendo dettagli sorprendenti sull’universo delle influencer.

Zeudi Di Palma sta frequentando un ragazzo da mesi? Svelata l’inedita di lui che interviene via social e smentisce il rumors. Zeudi Di Palma, sta raggiungendo con successo diversi traguardi professionali. Dopo il Grande Fratello si è concentrata su tanti progetti dal mondo dei tattoo allo spettacolo teatrale per poter incontrare i fan in giro per il mondo. Leggi anche Rosalinda Cannavó fa delle nuove rivelazioni. Cosa emerge Interviene il ragazzo fotografato con l’ex Miss Italia. Poche ore fa diverse segnalazioni sono giunte ai due esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza su una presunta frequentazione tra Zeudi ed un ragazzo: “Ormai si frequentano da mesi, con tanto di prove. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Zeudi Di Palma frequenta un ragazzo? Lui interviene

In questa notizia si parla di: zeudi - palma - ragazzo - interviene

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

Caos al GF: Zeudi e Chiara insultano Helena, il Codacons interviene; Un dibattito sui comportamenti di Zeudi Di Palma - 2024 | GF; Grande Fratello, Zeudi Di Palma fa coming out: Sono bisessuale. E Shaila le fa una proposta a luci rosse.

Zeudi Di Palma frequenta un ragazzo? Lui interviene - Svelata l’inedita di lui che interviene via social e smentisce il rumors ... Riporta 361magazine.com

Zeudi Di Palma: nuovo amore dopo il Grande Fratello? Spunta un misterioso ragazzo di Napoli - Dopo l'ultima edizione del Grande Fratello e il legame con Helena Prestes, Zeudi Di Palma sembra aver trovato un nuovo amore lontano dai riflettori. Come scrive msn.com