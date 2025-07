Trump contro il socialista Mamdani | Posso fermarlo E i miliardari scappano da New York

La sfida tra Trump e il socialista Mamdani sta infiammando New York, mentre i miliardari pianificano la fuga in Florida, spaventati da tasse più alte e cambiamenti radicali. Riusciranno le strategie di Mamdani a cambiare le sorti della Grande Mela? La battaglia è appena iniziata, e il destino della città è in bilico.

Zohran Mamdani candidato dem a sindaco di New York scatena l'ira di Trump. I ricchi preparano la fuga in Florida: temono tasse, affitti congelati e una svolta radicale della città.

Terremoto a New York, il socialista Zohran Mamdani vince le primarie dem. Trump: "Pazzo comunista" - In un sorprendente colpo di scena, Zohran Mamdani, giovane socialista musulmano di 33 anni, conquista le primarie democratiche a New York, battendo l’ex governatore Cuomo e ribaltando i pronostici.

