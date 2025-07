Cinema in sala Jurassic World-La Rinascita con Scarlett Johansson

Preparati a vivere un’avventura mozzafiato con "Jurassic World – La Rinascita"! Dopo tre anni dalla trilogia, il franchise si rinnova con un cast stellare guidato da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali. Un mix esplosivo di azione e suspense che ti terrà col fiato sospeso. Dal 2 luglio, le sale italiane sono pronte a dare il benvenuto a questa nuova emozionante avventura. Non perdere l’evento cinematografico dell’anno!

Roma, 2 lug. (askanews) – A tre anni dalla conclusione della trilogia di “Jurassic World”, la serie di Jurassic si evolve verso una nuova direzione con “Jurassic World – La Rinascita”. Con la superstar dell’azione Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione, in uscita (dal 2 luglio) nelle sale italiane, vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria. Il film, interpretato anche dalle star internazionali Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo, è diretto dal dinamico regista Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) dalla sceneggiatura di David Koepp, sceneggiatore originale di Jurassic Park. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

