Gb sterlina e Gilt a picco dopo che Starmer sembra scaricare Reeves

La sterlina britannica subisce un forte declino, con il mercato finanziario in allerta, dopo che il premier Keir Starmer ha deciso di non sostenere ufficialmente la cancelliera Rachel Reeves. La valuta si svaluta dell’1,12%, influenzando anche i titoli di Stato del Regno Unito e facendo salire i rendimenti. Questa tensione politica potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia britannica nei prossimi mesi, lasciando gli investitori in attesa di sviluppi cruciali.

Roma, 2 lug. (askanews) – Sterlina in forte calo e titoli di Stato del Regno Unito coinvolti da pesanti vendite, con speculari rialzi dei rendimenti, dopo che il premier della Gran Bretagna Keir Starmer non ha voluto esprimere formalmente appoggio per il cancelliere dello Scacchiere, l’equivalente di ministro delle Finanze, Rachel Reeves. Nel pomeriggio, la sterlina cala dell’1,12% a 1,591 dollari, laddove in precedenza fluttuava appena sotto 1,37. Sui Gilt decennali i tassi balzano di 18 punti base al 4,64%. Nel corso di un dibattito parlamentare Starmer, rispondendo a una domanda dell’opposizione, non ha voluto affermare seReeves manterrà la sua posizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

