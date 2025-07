max mara e cgil scontro da 100 milioni e accuse di sfruttamento

Max Mara si trova al centro di un acceso scontro con la CGIL, con accuse di sfruttamento e un ambiente di lavoro tossico. Dopo le contestazioni di sindacato e amministrazione locale, il marchio ha deciso di uscire dal progetto “Polo della Moda”, una scelta che potrebbe avere ripercussioni economiche e sociali significative per Reggio Emilia. La città si mobilita per ascoltare le lavoratrici e fare luce sulle condizioni denunciate, evidenziando un tema cruciale di diritti e dignità sul luogo di lavoro.

Max Mara è stato accusato da alcune dipendenti di aver creato un ambiente di lavoro ostile, ma il gruppo non ci sta. Dopo aver ricevuto contestazioni anche dal sindacato Cgil e dal sindaco di Reggio Emilia, ha preso una decisione: abbandonare il progetto "Polo della Moda". L'uscita dal progetto comporta una perdita significativa per la cittĂ , che nei giorni scorsi si è attivata per ascoltare le lavoratrici che hanno denunciato le condizioni di lavoro. Secondo il presidente del gruppo Max Mara, però, si tratta di dichiarazioni false. La vicenda è approdata in Parlamento, con il Ministero del Lavoro che ha confermato le irregolaritĂ denunciate.