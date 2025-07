Che strano sogno voltarsi intorno e non vederti più | il toccante messaggio di Francesca Vecchioni per il fratello Arrigo morto a 36 anni

Nel cuore di questa perdita improvvisa, Francesca Vecchioni condivide un ricordo struggente del fratello Arrigo, scomparso a soli 36 anni. Attraverso una foto che cattura il suo sorriso e un messaggio sincero, emerge tutta la profondità del loro legame e il dolore di un addio troppo precoce. La memoria di Arrigo vive nei ricordi più belli e nelle parole d’amore di chi gli è stato vicino, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

Un post toccante, quello pubblicato da Francesca Vecchioni. La scrittrice e figlia del cantante Roberto Vecchioni ha pubblicato una foto che ritrae il fratello Arrigo sorridente al mare mentre fa l’occhiolino. L’uomo è morto prematuramente a 36 anni nell’aprile del 2023. “Che strano sogno voltarsi intorno e non vederti più.”. Francesca e Arrigo erano molto legati, nonostante la differenza di undici anni d’età. La sorella maggiore ha anche accompagnato il post con una canzone del padre, “Per un Vecchio Bambino”. Arrigo era il secondogenito di Roberto Vecchioni e Daria Colombo. Oltre a lui e Francesca, la coppia ha altri due figli, Edoardo e Carolina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Che strano sogno voltarsi intorno e non vederti più”: il toccante messaggio di Francesca Vecchioni per il fratello Arrigo morto a 36 anni

