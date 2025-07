Cogne consegnata alla cronaca per la morte del piccolo Samuele | quando Annamaria Franzoni divise l’Italia

Il caso di Cogne, uno dei delitti italiani più sconvolgenti, ha segnato la memoria collettiva e diviso l’Italia tra chi crede nella colpevolezza di Annamaria Franzoni e chi nutre ancora dubbi. Con il suo svolgimento complesso e il mistero che avvolge la confessione mancata, questa tragedia rimane uno dei capitoli più discussi della cronaca nera italiana. La verità, in questo caso, sembra ancora sfuggire tra le pieghe di un'indagine che ha lasciato molti interrogativi irrisolti.

Tra i delitti italiani più famosi quello di Cogne, benché processualmente risoltosi con l’individuazione del colpevole, lascia ancora una traccia di dubbi. Per il fatto che ad uccidere Samuele Lorenzi, di appena tre anni, sia stata la madre, Annamaria Franzoni e soprattutto perché la donna, che oggi ha espiato la pena, non ha mai confessato di essere l’autrice dell’infanticidio. Che tenne l’Italia con il fiato sospeso tra idee bizzarre, complotti, controtesi, continue trasmissioni televisive. Il delitto di Cogne. Samuele Lorenzi fu ucciso in una villetta di Cogne in Val d’Aosta, il 30 gennaio del 2002. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it